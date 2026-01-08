El equipamiento instalado por la empresa energética, trabajará en forma conjunta con la planta solar de la localidad con el objetivo de garantizar un servicio más estable, beneficiando a más de 500 familias de la zona.

El nuevo motor de 640 KVA, adquirido por la empresa con recursos propios, trabajará en forma complementaria con la planta solar de Comandancia Frías, reforzando la generación local y elevando la calidad del suministro a más de 500 familias de toda la zona. La unidad instalada otorgará una mejor respuesta durante los picos de demanda, pero además brindará un servicio más estable y seguro para hogares, escuelas, centros de salud y las actividades productivas.

Fue instalado y puesto en funcionamiento por equipos técnicos de Secheep, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico en zonas rurales y comunidades del interior profundo que lleva a cabo el Gobierno provincial. “La incorporación de esta unidad representa un paso clave para garantizar un abastecimiento energético más confiable en una zona que depende en gran medida de la generación propia”, señaló el presidente de la empresa, José Bistoletti.

En Comandancia Frías el suministro de energía eléctrica se realiza en forma híbrida entre los equipos generadores y la planta solar. La incorporación aportará mayor estabilidad, menos interrupciones y una infraestructura más moderna en la localidad y zonas aledañas.

Tras la incorporación del nuevo generador, desde Secheep señalaron que se continuará avanzando con mejoras en materia de generación, redes y equipamiento en distintos puntos del territorio chaqueño, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio y acompañar el desarrollo de las comunidades.

Periodismo365



