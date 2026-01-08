El Gobierno provincial reafirma su política de tolerancia cero frente al uso de herbicidas prohibidos en el territorio chaqueño. En ese marco, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, estuvo este jueves en la zona de El Triángulo, localidad de Las Breñas, donde se constató la aplicación de herbicidas hormonales prohibidos.

-Multas económicas de hasta 10.000 litros de gasoil.

-Secuestro de maquinaria y equipos.

-Clausura de establecimientos.

Asimismo, el Gobierno provincial anunció que se intensificarán los operativos de vigilancia y fiscalización en todo el territorio, con el objetivo de garantizar que la actividad agrícola se desarrolle dentro de los parámetros legales.





“El compromiso del Estado es claro: controlar, identificar y sancionar a quienes utilicen productos prohibidos o realicen aplicaciones indebidas”, señaló Dudik, y agregó que estas acciones buscan resguardar el futuro productivo del Chaco y promover una actividad agrícola sustentable y responsable, cuidando a los productores que cumplen con la ley.

