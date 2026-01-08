El abogado Miguel Barceló explicó los planteos de la defensa tras la audiencia de revisión en la Justicia Federal, que confirmó la prisión preventiva de los siete policías acusados de sustraer nueve kilos de cocaína y extendió el plazo de detención a 150 días mientras avanza la investigación.

En diálogo con CIUDAD TV, el abogado defensor Miguel Barceló se refirió al estado del expediente y a los planteos realizados por la defensa. “Hemos pedido un montón de cosas. Entre las primeras, acceso a la causa. Nos dieron a todos los defensores cuatro o cinco días después porque tuvimos que pedir un habeas data para que nos den acceso”, señaló.

Según explicó, recién a partir de ese acceso pudieron advertir una presentación previa. “En el habeas data, cuando nos dan acceso al expediente, recién podemos ver que existía una presentación realizada por la jueza que lleva el proceso, la jueza de Garantías número uno, que había manifestado que mantuvo contacto con uno de los imputados”, indicó. Al respecto, aclaró: “A mí no me consta porque todo tiene que ser videograbado. Dentro de la videograbación no consta lo que ella manifestó, pero la Cámara resolvió mantenerla a ella como jueza de Garantías”.

Barceló detalló además que en las últimas horas la defensa planteó la nulidad del procedimiento. “Hemos planteado la nulidad de todas las actas y de todo lo que se realizó. Estamos esperando que nos habiliten en la feria correspondiente”, afirmó. Y explicó los fundamentos: “Hay varias irregularidades dentro del operativo que se realizó. No está la constancia en las actas. El informalismo permitido por el código no puede afectar el derecho de defensa ni los principios constitucionales”.

En ese sentido, remarcó que el derecho de defensa exige precisiones básicas del procedimiento. “Si usted va a hacer un procedimiento, tiene que decir quién participó, qué es lo que se hizo, quién videograbó, a través de qué dispositivo. En el acta de incineración no figura el operativo que se concretó y los testigos aparentemente manifestaron que no vieron la situación”, enumeró.

El abogado también se refirió a la audiencia convocada por el juez de revisión. “Hoy a las 10 de la mañana se hace la audiencia en el edificio nuevo frente a la plaza central. Ahí se puede resolver el mantenimiento de la situación como está o la libertad de los imputados”, explicó. Y agregó que, por el delito y las constancias del expediente, “los mismos podrían recuperar la libertad”, ya sea con medidas alternativas como la morigeración de la prisión preventiva. “Hay casos similares donde están en libertad o con arresto domiciliario con tobillera, incluso funcionarios policiales y federales a nivel nacional”, sostuvo.

