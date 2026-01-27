Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 14, los gendarmes detectaron irregularidades en el registro de ingreso de la mercadería a la República Argentina.

Al momento de la inspección, el personal de la Fuerza observó que la carga transportada era de origen extranjero. Al solicitar la documentación correspondiente al conductor, se constataron irregularidades en el registro de ingreso de la mercadería al territorio nacional, lo que motivó una inspección exhaustiva del vehículo. Se contabilizaron 61.152 botellas de cerveza en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, que ordenó la incautación de la mercadería, del vehículo de transporte y del dispositivo móvil del conductor. Además, dispuso que el ciudadano involucrado sea liberado, aunque permanece supeditado a la causa.

Periodismo365