El Presidente encabezó un acto en la calle Güemes donde ratificó el “déficit cero” como política de Estado.

Según informó La Libertad Avanza, el encuentro tuvo como eje agradecer el respaldo electoral, especialmente en la Quinta Sección Electoral. "Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires", destacó Milei ante los presentes.

Mano dura y alivio fiscal

El Jefe de Estado utilizó la vidriera de la temporada de verano para anticipar la agenda que el Ejecutivo enviará al Congreso en el corto plazo. En materia de seguridad, confirmó la presentación del proyecto para la baja de la edad de imputabilidad.

"Delito de adulto, pena de adulto", sentenció Milei, y agregó que se buscará incrementar "todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las hace las pague". En el plano económico, anunció una Reforma Tributaria con el objetivo de que "cada día baje la presión fiscal y seamos más libres".

"Déficit cero" y Ley de Glaciares

Durante su discurso, el Presidente repasó los hitos de su gestión, remarcando la aprobación del Presupuesto con equilibrio financiero. "El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", disparó.

Asimismo, celebró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y destacó que el oficialismo ya consiguió dictamen para avanzar con la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral. "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables", aseguró.

Para cerrar, Milei lanzó una promesa ambiciosa sobre los tiempos de su gestión: "Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las de 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025".

El presidente Javier Milei revolucionó la noche marplatense este lunes al encabezar una nueva parada de su "Tour de la Gratitud". En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21.30, acompañado por su hermana y Secretaria General, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

"La camioneta no se puede mover"

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre la multitud. Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

"Quiero darle las gracias por habernos acompañado", alcanzó a decir Milei, visiblemente emocionado por la recepción, mientras de fondo se escuchaban cánticos de "Milei, querido, el pueblo está contigo". Entre la multitud también hubo espacio para la disidencia: un grupo reducido de jubilados se congregó en las cercanías para expresar reclamos sobre la situación previsional.

De Davos a "La Derecha Fest"

La visita a "La Feliz" marca el regreso a la agenda doméstica tras su paso por el Foro de Davos y funciona como antesala política de las sesiones extraordinarias en el Congreso, pautadas para el 2 de febrero.

La agenda presidencial continuará este martes con un perfil alto: Milei será la figura central de "La Derecha Fest", un evento promocionado como "la celebración más antizurda del mundo", que se realizará en el balneario Horizonte. Allí compartirá escenario con referentes ideológicos como Agustín Laje y Nicolás Márquez, además del intendente local Guillermo Montenegro.

Fuente y fotos: Agencia Noticias Argentinas