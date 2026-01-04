Lo informó The New York Times, en base a declaraciones de un alto funcionario venezolano, quien señaló a ese medio estadounidense que el operativo para capturar a Maduro dejó decenas de fallecidos. Reportes preliminares confirmados por funcionarios venezolanos y medios internacionales indican que hubo bajas civiles.

La fuente, que mantuvo el anonimato, detalló que entre las víctimas fatales se encuentran tanto efectivos militares como ciudadanos civiles alcanzados por la ofensiva. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los bombardeos afectaron zonas residenciales de bajos recursos, provocando daños colaterales significativos mientras las fuerzas norteamericanas ejecutaban la extracción de Nicolás Maduro.

Uno de los incidentes más graves se registró en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Maiquetía, donde un ataque aéreo impactó contra un complejo de apartamentos de tres pisos a las 2 de la madrugada.

El ataque causó la muerte de Rosa González, de 80 años, quien falleció luego de que la artillería derribara una pared exterior de su vivienda, precisó dicha agencia. Su sobrino, Wilman González, resultó herido con tres puntos de sutura en el rostro y perdió su hogar tras el impacto.

Vecinos del lugar expresaron su furia, atribuyendo el ataque a la "codicia" por el control de los campos petroleros venezolanos. Mientras se contabilizan las bajas locales, el presidente Donald Trump aseguró a la cadena Fox News que no se registraron muertes entre los soldados estadounidenses.

Sin embargo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que la operación enfrentó resistencia: los helicópteros que extrajeron a Maduro fueron atacados y una de las aeronaves resultó alcanzada, aunque logró regresar a la base.

Fuente y fotos: Cadena 3