Maduro y su esposa arribaron a territorio estadounidense tras ser detenidos en el operativo llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos.

Pasadas las 17 (hora local), Maduro descendió del avión esposado, a fin de ser trasladado, según las primeras informaciones, hacia el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerían detenidos mientras avanza el proceso judicial.

El arribo a territorio estadounidense se produjo tras la captura de Maduro en el marco de un operativo encabezado por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, un hecho que desató una fuerte conmoción política y diplomática a nivel regional e internacional.

En paralelo, este sábado un juez federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra el mandatario venezolano. La nueva imputación lo vincula a narcoterrorismo, tráfico de cocaína y alianzas con carteles del narcotráfico y grupos armados, y lo señala como presunto líder del denominado Cartel de los Soles.

El escrito judicial sostiene que, durante más de dos décadas, esa red criminal habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Por primera vez, la acusación también incluye a Cilia Flores y a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, elevando a seis el número total de imputados.

Los cargos contra Nicolás Maduro

La acusación tiene cuatro imputaciones principales:

Narcoterrorismo: Maduro habría usado el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas, aliándose con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas, además de proporcionar protección logística y pasaportes diplomáticos a narcotraficantes.

Conspiración para importar cocaína: Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia EE.UU. bajo su gobierno.

Delitos con armas y artefactos destructivos: Incluye el uso de armamento militar para proteger las rutas del narcotráfico.

Uso de la droga como "arma" contra EE.UU.: La fiscalía sostiene que Maduro buscó "inundar" el país con cocaína como parte de una estrategia de confrontación.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura por parte de EEUU en Venezuela

Estados Unidos compartió la primera imagen del presidente de Venezuela Nicolás Maduro luego de haber sido capturado esta madrugada mientras dormía, en medio de una avanzada militar. En la foto se lo ve con los ojos tapados, acústicamente aislado y con un conjunto de ropa deportiva.

La administración de Donald Trump autorizó para la madrugada de este sábado una intervención que derivó en ataques a las principales instalaciones militares de Venezuela y la captura de Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

A menos de 12 horas del hecho, el republicano compartió la imagen en su cuenta de Truth Social. En la foto se ve a Maduro con un conjunto de ropa deportiva color gris y portando una botella de agua. También cuenta con los ojos tapados y las orejas aisladas, para imposibilitar que pueda oír y ver.

Trump informó en su publicación que Maduro se encontraba a bordo del buque de asalto anfibio "USS Iwo Jima". La postal confirma el operativo de captura y el traslado del venezolano bajo estrictas medidas de seguridad.

