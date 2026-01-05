Según el informe del Congressional Research Service, "Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas".

Con fecha del 30 de diciembre pasado, el documento del Congressional Research Service, un espacio equivalente a la Oficina del Presupuesto del Congreso argentino, señaló una serie de dificultades acerca de la solvencia del Estado local para hacer frente a los compromisos del frente externo.

Bajo el título "US Financial Support to Argentina", los técnicos del parlamento norteamericano advirtieron que Argentina tiene dificultades para estabilizar la moneda y que padece fragilidad cambiaria pese a las reformas de la experiencia libertaria. Además, señalan que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, existe alta dependencia del apoyo externo y, por eso, hay "hipótesis de default".

En uno de sus párrafos, los autores del informe, Joshua Klein y Rebecca Nelsson, plantean que el país "probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso".

Ese fragmento aparece en la página 7 del texto. "La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swap de divisas con Estados Unidos", dice en su primera oración de ese párrafo, mientras que en la segunda plantea que "Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas". "Si el gobierno de Milei se encuentra sin suficientes divisas para hacer los pagos de su deuda y sostener sus objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como por ejemplo dejar de pagar su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso", plantea a continuación.

El Congreso estadounidense cree que Argentina defaultea o devalúa by LPO

El informe dice que ante tal escenario, el gobierno "podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales". "Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas", admite el informe, ya que asegura que la disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en comparación con otros gobiernos de su región.

Por eso, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, tuiteó que "la economía de Milei se bambolea entre el default y una bruta devaluación". "Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación", explicó.

El CRS es un organismo técnico, integrado por especialistas que ofrecen asistencia con sus trabajos a legisladores y comisiones legislativas, al igual que la Oficina del Presupuesto en Argentina. Tal como afirma el ex diputado Rodríguez en X, el propósito de este informe, publicado al cierre de 2025 y tapado por las repercusiones políticas de la incursión estadounidense en Venezuela, "fue informar y asistir al Congreso norteamericano en la evaluación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina (en particular el swap de monedas y otros mecanismos), así como los riesgos, beneficios y alternativas vinculados a ese apoyo".

Según Rodríguez, la bifurcada entre el default y la devaluación "se trata de la advertencia más dura de todo el informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda".

El documento del CRS pondera, de todas formas, las mejoras en indicadores macroeconómicos, las reformas de Milei y, como es de esperar, el rescate de Estados Unidos para la "credibilidad" del programa. También reconocen el triunfo libertario en las elecciones de medio término.

La diputada Julia Strada, por su parte, le dijo a LPO que "el documento refleja que el acuerdo del swap tiene que pasar por el Congreso norteamericano", algo que está en línea con las demandas de la oposición peronista en Argentina. Según la legisladora de Fuerza Patria, los técnicos estadounidenses "le dan tres opciones a Donald Trump: se aprueba o no el swap en el Congreso, se hace un descubrimiento de la información que hasta ahora ocultaron ambos gobiernos o se reduce el plazo o se limita el monto". Al cierre de esta nota, el gobierno no había emitido comentarios sobre el documento de los técnicos parlamentarios de Washington.

Fuente y fotos: La Política Online



