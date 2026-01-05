Días pasados se llevó a cabo una nueva entrega de títulos de propiedad en la ciudad. En esta oportunidad, 36 familias saenzpeñenses se convirtieron en propietarias plenas de sus viviendas, dando un paso fundamental en la seguridad jurídica de sus hogares.

“Agradezco a la Subsecretaría por la tarea que llevan adelante. La tramitación de los títulos no depende únicamente del Estado municipal, ya que intervienen otras esferas, pero siempre alentamos al equipo a seguir adelante y a acompañar a los vecinos en un proceso que muchas veces lleva años. Hoy, finalmente, se convierten en propietarios legítimos de la casa en la que viven, quizás, desde hace mucho tiempo. Los felicito y les deseo un buen cierre de año, en paz y en familia”, expresó.

Cabe mencionar que el programa “El título en tus manos” es un plan municipal que tiene como objetivo la entrega personalizada de títulos de propiedad a sus legítimos dueños, a través de la Subsecretaría de Regularización Dominial de Tierras, brindando tranquilidad a las familias de la ciudad.

Periodismo365



