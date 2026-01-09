Trabajadores municipales de Concordia protestan por 130 despidos y por la falta de diálogo de los funcionarios municipales.

Esta mañana a las 07.00 horas, comenzó la concentración de empleados municipales en reclamo de la reincorporación de los 130 contratos que no fueron renovados a fin de año. Los manifestantes reclamaron frente a la escalinata de ingreso a la municipalidad de Concordia, en Entre Ríos, donde el gobernador, Rogelio Frigerio decidió la no renovación de contratos en el Estado.

En el ingreso, vallado, se apostó una docena de policías de infantería, con escudos y cascos, con la orden de no permitir ingresar a nadie. Pablo Almuzara, secretario adjunto de la UOEMC (Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia), expresó a DIARIOJUNIO que hay policías en todas las entradas del municipio y del Centro Cívico lo que impide la salida y la entrada del personal.

Los estatales sin trabajo un síntoma de la era Milei

Almuzara dijo que la intención de los gremios era acompañar a la gente que se quedó sin trabajo. “Muchos de ellos están ahora y otros están llegando. Por ahí el tiempo hizo que se demore la convocatoria pero nos están notificando que están viniendo a hacerse presente en la municipalidad”, destacó.

Por otra parte, mencionó que desde que se notificaron la no renovación de contratos, no han tenido más dialogo con el intendente Francisco Azcué ni con ninguno de los integrantes del gabinete. Eso marca la decisión de no dar marcha atrás con el despido. “No les están tocando la sensibilidad a los funcionarios porque no hubo ningún llamado a los gremios ni a los afectados”, expresó.

Despidos en Concordia

Almuzara sostuvo que lo único que analizaron respecto de las personas que se quedaron sin trabajo era el momento en que había ingresado a tener un contrato con aportes. “No han estudiado el antecedente laboral de todos”, dijo. En ese sentido, marcó que antes habían sido monotributistas, luego contratado sin aportes y finalmente, en octubre de 2024, con aportes. Lo púnico que tomaron en cuenta fue la última fecha.

Además, haciendo un análisis de las declaraciones del concejal Felipe Sastre (JxER), quien dijo que era gente que “llegó con la política y se va con la política”, Almuzara planteó: "la gente da alguna forma llega". Pero añadió que cuando una persona tiene un determinado tiempo prestando servicios para el Estado (más de un año) tiene derecho a la estabilidad laboral. A su vez, dijo que alegar que los despedidos tenían vínculos de amistad con dirigentes de la gestión anterior y, que por eso quedaron cesantes, sería “discriminación política”. Aún si se tuviese en cuenta las expresiones del edil oficialista, mencionó que no hubieran dejado sin contrato a tres personas que ingresaron por concurso a la Central de Tránsito.

"Sin ñoquis"

El dirigente sindical dijo que no le están pidiendo que “mantenga a algún ñoqui”. “Si el detecta alguno o si nosotros detectamos alguno, vamos a ser los primeros en ir a decir ‘sacálo a este y deja a la gente que trabaja’”, expresó. Por último, el secretario adjunto de la UOEMC dijo que tenían previsto seguir con un plan de lucha con medidas de acción directa más severas porque lo que reclaman es una respuesta para los trabajadores.

En la movilización había personal despedido, de los gremios STEM (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia), de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), de Agmer, de la CTA, la Unión Ferroviaria y de la CGT estaba presente Juan José Simonetti, del CEC (Centro de Empleados de Comercio).

Además, había personal policial en la esquina de Urquiza y Peatonal Mitre y en el estacionamiento de la municipalidad. La orden era no dejar ingresar a nadie y el empleado que salía para adherir a la movilización no podía regresar.

Fuente y fotos: InfoGremiales