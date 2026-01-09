El estado de las rutas nacionales y provinciales argentinas es en muchos casos decadente porque el gobierno de Javier Milei decidió recortar partidas presupuestarias destinadas a conservar esa infraestructura clave en naciones normales.

El motivo de tal accionar es, según se comunicó, para preservar el estado de la infraestructura vial provincial, que como consecuencia de los excesos de cargas en los transportes ha ido empeorando el estado y durabilidad de las rutas santafesinas.

“El gobierno de Santa Fe invierte muchos recursos en reparar las rutas provinciales y hacerlas nuevas, por lo cual debemos controlar que algunos camioneros no lleven exceso de peso porque eso hace que la ruta se rompa más rápido”, remarcó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

El ministro aseguró que los controles “se van a ir moviendo por toda la provincia con el objetivo de perseguir a todo aquel que ande con camión pasado de peso, al que le aplicaremos una multa carísima y así aprenderán que en Santa Fe se cuidan las rutas”.

Según la ley provincial 13169, los vehículos que superen los pesos máximos establecidos en la legislación y reglamentación vigente serán sancionados con hasta 20.000 Unidades Fijas, cuyo valor actual es de 864,5 pesos, lo que implica que la multa puede llegar a superar los 17 millones de pesos.

Los funcionarios remarcaron que esta vez las penalidades serán efectivas. Por un lado, habrá fuertes sanciones económicas según la gradualidad de los excesos, pero no sólo para los conductores del vehículo, también para los titulares del camión. Además los agentes estarán habilitados para la retención de la licencia y del vehículo si la infracción lo amerita.

Enrico, junto al secretario de la APSV, Carlos Torres, el administrador de la DPV, Pablo Seghezzo, supervisaron en persona uno de los primeros operativos montados en el kilómetro 12 de la ruta provincial 21 en Pueblo Esther, casi cruce con la ruta provincial 26.

El último reporte de operativos indica que se realizaron en el Peaje San Vicente de la ruta nacional 3; cruce de las rutas provinciales 2 y 39; ruta provincial 13 a la altura de Clucellas; cruce de ruta nacional 19 y provincial 10; Peaje Carcarañá de la autopista Rosario-Córdoba; cruce de las rutas nacionales 33 y 8; cruces de la ruta nacional 8 y la provincial 14; y cruce de las rutas nacionales 34 y 39.

Seghezzo recordó que por las rutas santafesinas “se exporta el 80% de los granos que se producen en el país, lo cual, hace que la provincia se convierta en un embudo donde vienen camiones de 13 provincias a traer los granos a los puertos santafesinos”, situación que “disminuye la vida útil de las rutas” y lleva al gobierno provincial a hacer “un esfuerzo grande a través de estos controles que comienzan a realizarse hoy”.

Fuente y fotos: Bichos de Campo



