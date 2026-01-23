La empresa Secheep informa que este domingo 25 de enero, entre las 5.30 y las 7.30 horas, se llevarán adelante trabajos de mantenimiento programados en la línea de alta tensión que vincula la Estación Transformadora Chaco (Presidencia Roque Sáenz Peña) con las localidades de Charata y Pampa del Infierno.

Durante el desarrollo de los trabajos, se producirán:

-Cortes parciales del servicio en: Charata, Las Breñas, General Pinedo, Hermoso Campo, Pampa del Infierno y Río Muerto.

-Corte total del suministro en: Campo Largo y Corzuela.

Desde SECHEEP se solicita a la comunidad las disculpas del caso por las molestias ocasionadas y se recuerda que estas tareas de mantenimiento resultan indispensables para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.

