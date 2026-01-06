La actividad solidaria se desarrolló de manera articulada junto al Hospital Pediátrico, el Instituto de Turismo, la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de llevar alegría, contención y un mensaje de acompañamiento a las familias.

“Poder acompañar a los Reyes Magos en un lugar tan sensible como el Hospital Pediátrico es una forma de estar presentes, de llevar un gesto de cariño y esperanza a las familias que hoy atraviesan momentos difíciles”, expresó Mazzaroli.

En ese sentido, la funcionaria destacó el valor de estas acciones conjuntas: “Estas iniciativas unen tradición, valores y una presencia activa del Estado, fortaleciendo los lazos comunitarios y manteniendo viva nuestra identidad cultural”.





Durante la tarde, el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar continuó por distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Resistencia, como el Parque de la Democracia y la Plaza 25 de Mayo, donde numerosas familias también se acercaron para saludar a los Reyes Magos y compartir la ilusión, la magia y los deseos propios de esta celebración.

SON MOMENTOS QUE QUEDAN EN LA MEMORIA Y EL CORAZÓN DE LOS CHICOS

Finalmente, la presidente del Instituto de Turismo remarcó la importancia de sostener este tipo de encuentros: “Son momentos que quedan en la memoria y el corazón de los chicos y de sus familias, y que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia en nuestra provincia”.

Periodismo365



