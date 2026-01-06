Más de 300 operarios y la totalidad de los móviles continúan trabajando en todo el territorio provincial, atendiendo las demandas que se presentan en el inicio del 2026.

Con el propósito de elevar la calidad de la prestación del servicio energético, la empresa avanza con múltiples trabajos operativos en todo el territorio provincial. Durante la primera semana del 2026 continúan las tareas iniciadas en los últimos días de diciembre, en el marco de las diferentes tormentas y las lluvias históricas registradas en varias zonas del Chaco. Cabe señalar que, desde la noche del sábado 20 y la madrugada del domingo 21 de diciembre, SECHEEP reforzó la cantidad de cuadrillas y operarios, multiplicando la presencia de personal.

Además, la empresa dispuso la totalidad de sus móviles -camionetas, camiones grúa y maquinaria pesada- en el marco del Plan de Contingencia elaborado por el Gobierno provincial, a través de distintas carteras y organismos públicos.

“Desde SECHEEP se multiplicó la presencia de personal en las ocho gerencias zonales y sus respectivos distritos con el objetivo, en primer lugar, de erradicar posibles riesgos de electrocución y, luego, restablecer lo más rápido posible el suministro eléctrico afectado por tormentas con vientos, descargas eléctricas e intensas precipitaciones”, señaló el vocal del Directorio, Germán Perelli.

Intensa actividad en el interior provincial

Las primeras tormentas de los últimos días de diciembre afectaron ampliamente al sudoeste chaqueño. Se registraron inconvenientes en las redes eléctricas desde Charata hacia Gancedo y Hermoso Campo, con caída de postes y líneas.

Situaciones similares se dieron en Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Villa Ángela y zonas aledañas. En tanto, en localidades del sur como Charadai, Cote Lai y Basail, el gran volumen de precipitaciones impactó sobre la infraestructura eléctrica.

En las zonas centro y norte los daños fueron menores. Sin embargo, en El Impenetrable las lluvias afectaron los caminos e impidieron el acceso de camiones con combustible para abastecer a los grupos generadores ubicados en Misión Nueva Pompeya, que suministran energía a localidades y parajes de la región.

Este inconveniente fue solucionado mediante un trabajo conjunto entre SECHEEP, algunos municipios y otros organismos provinciales, con la colaboración de la empresa Aggreko, responsable del abastecimiento de combustible.

También se reforzó la presencia de operarios en las zonas del noreste —General San Martín, Pampa del Indio, Presidencia Roca— y del este provincial —La Leonesa, Las Palmas, General Vedia y localidades aledañas—, donde las lluvias intensas y las descargas atmosféricas afectaron las redes eléctricas.

Lluvias récord en el Gran Resistencia

Al cierre de 2025, el área más afectada por las tormentas y las intensas precipitaciones fue el Gran Resistencia. “Por un lado, el viento y las descargas atmosféricas causaron daños en la infraestructura eléctrica y, por otro, las lluvias dificultan las tareas de reparación y restablecimiento del servicio”, manifestó el vocal del Directorio, Ariel Muñoz.

No obstante, destacó el trabajo del personal. “Se multiplicó la presencia de operarios y se lograron reparar averías y fallas durante jornadas de lluvias casi ininterrumpidas”, agregó.

Durante una semana y media llovió de manera sostenida en la capital y zonas aledañas. Según datos oficiales, en diciembre de 2025 se registraron 436 milímetros, cifra que supera ampliamente el promedio histórico del mes y marca un récord, incluso por encima de los 409 milímetros registrados en 1966.

Por último, desde SECHEEP recuerdan a la comunidad que ante cualquier situación de emergencia deben alejarse de postes caídos y líneas cortadas, y comunicarse al 0800-7777-589, al WhatsApp 3644-377044, a través de la APP SECHEEP o seguir las recomendaciones difundidas en las redes sociales oficiales.

Periodismo365