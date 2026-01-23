Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, estuvo en la empresa de productos congelados Congelisto, en el marco del Programa Impulsar Chaco, con el objetivo de observar el desempeño de las personas que accedieron a un empleo en el sector privado a través de esta iniciativa provincial.

En ese contexto, el gobernador destacó la importancia de fortalecer el empleo privado como motor del desarrollo económico y social. “Desde el Estado estamos acompañando y generando las condiciones para que el sector privado pueda crecer y generar trabajo genuino. Programas como Impulsar Chaco permiten que más chaqueños accedan a un empleo formal y se capaciten para sostenerlo en el tiempo”, expresó, acompañado del ministro de Gobierno, Julio Ferro; la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra y del diputado provincial, Iván Gyoker.

Además, subrayó el valor de la articulación entre el sector público y privado. “Cuando el Estado, las empresas y los trabajadores trabajan de manera conjunta, los resultados son concretos. Se generan oportunidades reales de progreso y trabajo”, afirmó.

INCLUSIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS

Zdero remarcó que Impulsar Chaco es una herramienta clave para acompañar a distintos sectores de la sociedad. “Este programa no solo incluye a jóvenes, sino también a mayores de 40 años, personas con discapacidad y personas recuperadas de consumos problemáticos. Es parte de una enorme responsabilidad de transformar la matriz productiva y generar alternativas reales de progreso y empleo”, señaló.

En ese sentido, felicitó a los responsables de la empresa. “Quiero felicitar a Congelisto, a Alejandro y a Cecilia, y a quienes se incorporan a través de Impulsar Chaco. Valoramos a los empresarios que apuestan a la provincia, al trabajo de los chaqueños y a seguir creciendo”, sostuvo.

Asimismo, invitó a más empresas a sumarse al programa. “Queremos que los empresarios se sumen a esta alianza estratégica entre el sector público y el privado. Desde el Estado acompañamos con herramientas concretas, créditos y programas de capacitación, para que más chaqueños puedan trabajar en el sector privado”, agregó.

PROGRAMA IMPULSAR CHACO

El Programa Impulsar Chaco es una iniciativa del Gobierno de la Provincia, implementada a través de la Subsecretaría de Trabajo, Capacitación y Empleo, que tiene como objetivo promover la capacitación, la empleabilidad y la inserción laboral formal, fortaleciendo el vínculo entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía.

La propuesta busca mejorar las competencias laborales, facilitar el acceso al empleo y acompañar a las empresas en la generación de nuevos puestos de trabajo, priorizando la formación como herramienta central para el desarrollo productivo de la provincia.

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

Por su parte, Alejandro, socio y propietario de Congelisto, en Resistencia, destacó la presencia del gobernador y el acompañamiento del programa. “Es un orgullo para nosotros recibir esta visita y este reconocimiento. Estamos muy agradecidos y contentos”, expresó.

Además, valoró las instancias de formación brindadas a través del programa. “Hemos participado en capacitaciones de higiene y seguridad, planificación de la producción e incluso inteligencia artificial. Impulsar Chaco no solo acompaña con empleo, sino también con capacitación, lo que nos permite crecer como empresa”, concluyó.

Periodismo365