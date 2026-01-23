Recientemente se encontró el cuerpo de un soldado voluntario de 25 años, quien era integrante del Regimiento de Infantería de Monte 28, en la provincia de Salta. El joven fue encontrado este viernes por la mañana.

Los detalles del hallazgo

El descubrimiento del cuerpo se dio en medio de la mañana de este viernes en una casa localizada en el pasaje Juramento, entre calles Esquiú y Salta, en el barrio Villa Güemes de la localidad de Tartagal. Al lugar llegaron efectivos del Ejército y encontraron al joven sin signos vitales, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía de Salta.

El dolor de los familiares

Con el paso de las horas comenzaron a llegar los familiares más cercanos del soldado. Su padre confirmó que fue informado por personal del Ejército durante la mañana y afirmó no contar con detalles sobre lo sucedido. En el lugar se vivieron momentos de profundo dolor. De acuerdo con personas de su entorno, el joven llevaba varios años en la institución y tenía el objetivo de continuar su carrera militar.

La historia detrás del fallecimiento del joven

El joven se había incorporado al Ejército a muy temprana edad, cerca de los 18 o 19 años, y era reconocido en el barrio por su trato respetuoso y su fuerte apego familiar. Su esposa y su pequeña hija, que no se encontraban en la ciudad en los últimos meses, regresaron a Tartagal y se encontraron con la noticia más dolorosa.

Debido a que el joven era un miembro de una fuerza nacional, se activó un protocolo por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) para poder esclarecer las causas de su fallecimiento. El cuerpo del joven fue encontrado en Villa Güemes. Actualmente, la Justicia se encuentra investigando las causas. La casa permanece bajo custodia policial y se limitó el acceso para no manipular la escena y seguir el protocolo, en medio de la espera por los procedimientos correspondientes.

Fuente y fotos: El Tribuno - La 100 Cien Radios




















