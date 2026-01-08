Clara Chevalier, Secretaria General de la CONADU, uno de los gremios que representa a los y las docentes de las universidades nacionales, advirtió que las altas casas de estudios del país en la gestión de Milei se sostienen "con docentes que cobran 500 mil pesos".

Los salarios más bajos desde la vuelta de la democracia

Chevalier, quien fue electa como secretaria general en el mes de noviembre de 2025, advirtió que “nos encontramos con un gobierno que viene a romper con el consenso de que un país debe invertir en educación y socava las bases de las ideas del Estado-Nación argentino”.

“Bajo el argumento de: -plata no hay- el gobierno recorta las funciones del estado básicas como la educación. Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”, dijo la representante de los y las docentes de las universidades.

“Los salarios de los docentes universitarios son los más bajos desde la vuelta a la democracia”, aseguró Chevalier, y planteó que “hay un ensañamiento con la Universidad, con la Ciencia, que tiene un componente no económico sino un enfrentamiento puramente ideológico”. “La Universidad hoy, se sostiene con docentes que cobran menos de 500 mil pesos”, concluyó la Secretaria General de la CONADU.

Fuente y fotos: InfoGremiales












