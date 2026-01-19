Dos violentos jóvenes fueron detenidos en zona rural por uniformados de Comisaría La Tigra, tras lesionar a su vecino a machetazos y amenazarlo con una motosierra.

Un hombre de 61 años informó a los efectivos de la Comisaría local que tras una discusión con sus vecinos, estos arremetieron contra él con un machete, lo lesionaron y lo amenazaron. Se dio intervención a la Fiscalía en turno y se dispuso la aprehensión por las lesiones ocasionadas, inmediatamente los agentes acudieron al Lote 16 donde habría ocurrido el hecho.

Allí identificaron a los agresores que tenían en su poder el machete utilizado, y una motosierra con la que habían amenazado a su vecino. Los detuvieron y los condujeron a la dependencia policial. Finalmente, ambos de 21 y 23 años, fueron notificados de su aprehensión por la causa "Supuestas Lesiones con Arma Blanca".

Periodismo365