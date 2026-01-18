Un violento accidente de tránsito se produjo anoche a las 23.00 horas, sobre Ruta Nacional Nº 16 en cercanías de Colonia Aborigen, con el lamentable saldo de un fallecido. De acuerdo a testimonios de automovilistas que circulaban por la zona a esa hora, un automóvil habría embestido de frente a una motocicleta que circulaba sin luces con dos hombres a bordo. Por el tremendo impacto, uno de ellos murió en el acto y el otro fue trasladado de urgencia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El segundo partícipe fue una motocicleta Keller, de 110 cc., color gris, con dos ocupantes, identificados como C.V., de 36 años, quien fue trasladado en ambulancia del Hospital de Machagai hacia el Hospital de Quitilipi, donde diagnosticaron "Fractura expuesta en miembro inferior izquierdo", luego derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. El acompañante fue identificado como Jorge David Maidana, de 29 años de edad, domiciliado en Quinta 11, Quitilipi, quien estaba fallecido en la banquina.

El conductor del vehículo explicó que transitaba por Ruta Nacional Nº 16 de Machagai a Quitilipi, y al querer pasar a otro vehículo se encontró de frente con la motocicleta, la cual no tenía luces, impactando violentamente contra la misma. Ambos rodados resultaron con daños de importancia en su estructura.

La Policía Caminera realizó el correspondiente Test de Alcoholemia al conductor del vehículo, arrojando resultado negativo 0,00 G/L. Se hicieron presentes personal de la División Criminalística Sáenz Peña y la Dra. policial que examinó el cuerpo de Maidana, diagnosticando fallecimiento por "politraumatismos graves".

El Dr. Marcelo Soto, Fiscal en turno, dispuso que el conductor del vehículo sea notificado del Expediente continuando en libertad y se entregue el rodado previa acreditación. Además, que el cadáver sea trasladado a la morgue del Hospital de Colonia Aborigen a la espera de algún familiar para ser entregado. Se contó con la colaboración de la División Bomberos de Presidencia de la Plaza y se secuestró la motocicleta. Posteriormente personal policial logró el contacto con los familiares del fallecido y el cuerpo del mismo fue entregado a su padre para los fines póstumos.

Con respecto al estado de salud del acompañante, en el Hospital "4 de Junio" diagnosticaron "Traumatismo encefalocraneano moderado, politraumatismos y scalp en rodilla izquierda, quedando internado en Shock Room. Se aguardan estudios complementarios". Se contó con la colaboración de Policía Caminera Sáenz Peña, Comisaría de Machagai y Corredores Viales de Presidencia de la Plaza, quedando liberado tránsito vehicular en horas de la madrugada.

Periodismo365



























