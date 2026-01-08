Tras varias jornadas de calor intenso, viento norte y alta sensación térmica cercana a los 45 grados, en la noche de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Naranja para Sáenz Peña y el centro del Chaco, por fuertes ráfagas del sector sur, granizo y abundantes lluvias.



El organismo oficial del clima señala que en el marco del Alerta Naranja, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Ante un Alerta Naranja, el SMN recomienda:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Periodismo365



