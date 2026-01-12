El descarrilamiento del tren carguero se produjo en la madrugada de este lunes. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que cinco vagones quedaron fuera de la vía, no así la locomotora. Operarios de la empresa Trenes Argentinos trabajan intensamente para liberar el paso a nivel de la Ruta Nacional Nº 95, que quedó bloqueado por los vagones. Fuentes consultadas por Periodismo365 anticiparon que esta tarde se estarían encarrilando todos los vagones, liberando la ruta y normalizando la circulación.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la formación -de más de veinte vagones- quedó parada sobre la ruta; con la locomotora en dirección hacia Quitilipi. La Policía Caminera y otras Divisiones policiales trabajan para desviar el tránsito de vehículos en la zona.

