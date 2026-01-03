"Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos", publicó Pamela Bondi. "Nos quitaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, dijo a mediados de diciembre último Donald Trump, que considera estadounidense el crudo del país caribeño, el de mayores reservas mundiales del hidrocarburo.

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", justificó la alta funcionaria la incursión armada de Washington en Latinoamérica.

¿Narcotráfico o petróleo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Venezuela de ser un narcoestado y a Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles, un supuesto grupo dedicado al tráfico de drogas del que nadie dio precisiones.

Pero Trump, en su escalada contra Venezuela, también admitió otros intereses: "Nos quitaron todo nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, dijo a mediados de diciembre último. "Nuestro" petróleo es el de Venezuela, el país con más reservas de crudo del mundo. El republicano ya había anunciado un "bloqueo total de los petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela como parte de la ofensiva, que incluyó un enorme despliegue militar en aguas del Caribe.

El petróleo es el gran objetivo de las multinacionales estadounidenses. Las reservas de Venezuela son superiores a las de Arabia Saudí o Canadá, pero décadas de falta de inversión, corrupción, mala gestión y polémicas expropiaciones ahuyentaron a las empresas extranjeras. Sin su capital y su tecnología, las empresas locales no han podido explotar los grandes yacimientos venezolanos de la Faja del Orinoco, que contienen más del 15% de todas las reservas mundiales.

No solo crudo

La república caribeña es un país muy rico en recursos naturales. Además del crudo, cuenta con importantes reservas de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, uno de los minerales necesarios para las baterías. También posee grandes yacimientos de cobre, níquel, titanio y zinc. “Quieren las reservas de petróleo y gas de Venezuela. A cambio de nada, sin pagar”, dijo en noviembre la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Venezuela, socio fundador de la OPEP, produce hoy poco más de un millón de barriles diarios, lejos de los 3,5 millones que producía al final de la década de los noventa, cuando era una potencia global del sector de los hidrocarburos, con el 10% de la producción mundial de crudo. Ahora la república bolivariana apenas representa el 1%.

Venezuela llegó a ser el mayor exportador de petróleo del mundo. Ahora ocupa el puesto 21. El petróleo de Venezuela además es especial. Es más pesado y costoso de extraer que el de Medio Oriente, pero su alto contenido en azufre lo hace especialmente codiciado por refinerías más sofisticadas. A pesar de las sanciones vigentes desde hace casi una década, endurecidas hace unos meses por Trump, Venezuela vende crudo a China, India y también a Estados Unidos.

Fuente y fotos: El Ciudadano Web