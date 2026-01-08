Un vecino emprendedor de Sáenz Peña resultó ser el segundo ganador de la Poceada Extraordinaria.

Según relató, verificó su jugada el 1 de enero, luego de la cena familiar, comenzando el nuevo año con una gran noticia. “Me puse a controlar el ticket recién después de la cena familiar; lo encontré en mi billetera y recién ahí me acordé de revisarlo. Fue una sorpresa enorme, no podía creerlo"

De esta manera, el joven emprendedor se convirtió en acreedor de un premio de 300 millones de pesos, correspondiente al sorteo de la Poceada Extraordinaria, realizado el sábado 27 de diciembre de 2025, en el que el pozo mayor fue compartido entre dos ganadores. Emocionado, el flamante ganador señaló que su mayor deseo es poder terminar de construir su casa, un sueño que hoy comienza a hacerse realidad.

