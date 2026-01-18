En la noche de este sábado, un vehículo que circulaba por Ruta Nacional Nº 16 embistió a un equino que deambulaba sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos entre los pasajeros del rodado aunque el animal murió en el acto como consecuencia del violento impacto.

A las 21.00 horas, los efectivos de la Comisaría de Machagai fueron alertados de un accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 16 a la altura del kilómetro 135. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Fox había colisionado a un caballo. El animal falleció y los ocupantes del rodado resultaron sin lesiones. De igual modo fueron trasladados para ser examinados por los médicos. El conductor informó que el caballo se había cruzado de improvisto por el camino y no logró esquivarlo.





Se solicitó la presencia del Departamento de Policía Rural que hicieron extracción del cuero del animal para los fines periciales. Se instruyeron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado de Paz, luego el vehículo fue entregado a su dueño.

Periodismo365



