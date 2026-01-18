Intervino la División Patrulla Vial Sáenz Peña. El conductor fue notificado de su situación legal.

Sin embargo, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 20.00 horas, los uniformados observaron a un camión con acoplado cuyo conductor manejaba de manera peligrosa en zig zag, cruzándose de carril y poniendo en peligro los vehículos que circulaban por la Ruta 16. Es por ello que informaron a las patrullas cercanas y lograron su demora a la altura del kilómetro 168.

Allí identificaron al conductor y realizaron la prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo, poseía 1.07 g/l. Ante esta situación se procedió al secuestro del camión y el conductor fue notificado de su aprehensión. Se instruyeron actuaciones judiciales.

Las mismas fuentes detallaron a Periodismo365 que se trata de un camión Scania, con acoplado marca Navarro y el camionero fue detenido por conducción peligrosa en estado de ebriedad. En el marco del Operativo de Prevención Pública y Vial Verano Seguro, Operadores Viales, fueron alertados por automovilistas sobre un camión que circulaba zigzagueando, siendo un vehículo de transporte con acoplado color blanco, que circulaba por el carril descendente realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

En esas circunstancias se implementó un Operativo Cerrojo, logrando detener la marcha del un camión Scania modelo 113, Dominio WTV-545, color blanco, con acoplado marca Navarro, dominio EDC-627. El rodado era conducido por M.E.S., de 31 años de edad, domiciliado en la provincia de Tucumán; a quien se le realizó la correspondiente Prueba de Alcoholemia con dispositivo SaFir Evolución, arrojando positivo 1.07 G/L. Allí se procedió al secuestro del rodado en presencia de testigo hábil y la detención del camionero que estaba bajo los efectos del alcohol, siendo trasladado hacia Sanidad Policial y luego a Comisaría 5º por razones de jurisdicción.

