Un motociclista permanece internado en estado crítico en el Hospital "4 de Junio" tras protagonizar un accidente de tránsito en la mañana de este lunes en Avenida 28 y calle 21 del Barrio Yapeyú, de Presidencia Roque Sáenz Peña. El otro partícipe es una camioneta Toyota Hilux guiada por una mujer.
Al respecto, fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que a las 10.30 horas de este lunes, efectivos de Comisaría 4º fueron alertados que en Avenida 28 y calle 21 bis del Barrio Yapeyú había ocurrido un accidente de tránsito grave.
Al llegar al lugar los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta Keller Unitec KN110-8, de 110 cc., color gris y negro, guiada por un joven de 27 años, domiciliado en el Barrio 713 Viviendas, y una camioneta Toyota Hilux 4x4, color blanco, conducida por una mujer de 55 años de edad, domiciliada en cercanías de Hospital. Se dio intervención a la División Criminalística, División Medicina Legal y se realizó Acta de Constatación en el lugar.
Pasado el mediodía, desde el nosocomio local diagnosticaron para el motociclista "Traumatismo Encéfalocraneano Grave con ARM ( Asistencia Respiratoria Mecánica), inducido a Coma farmacológico, en estado crítico, internado en Shock Room". Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito".
Periodismo365