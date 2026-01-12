Un motociclista permanece internado en estado crítico en el Hospital "4 de Junio" tras protagonizar un accidente de tránsito en la mañana de este lunes en Avenida 28 y calle 21 del Barrio Yapeyú, de Presidencia Roque Sáenz Peña. El otro partícipe es una camioneta Toyota Hilux guiada por una mujer.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta Keller Unitec KN110-8, de 110 cc., color gris y negro, guiada por un joven de 27 años, domiciliado en el Barrio 713 Viviendas, y una camioneta Toyota Hilux 4x4, color blanco, conducida por una mujer de 55 años de edad, domiciliada en cercanías de Hospital. Se dio intervención a la División Criminalística, División Medicina Legal y se realizó Acta de Constatación en el lugar.

Pasado el mediodía, desde el nosocomio local diagnosticaron para el motociclista "Traumatismo Encéfalocraneano Grave con ARM ( Asistencia Respiratoria Mecánica), inducido a Coma farmacológico, en estado crítico, internado en Shock Room". Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito".

Periodismo365



