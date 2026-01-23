En el marco de las actividades que el Municipio diagramó para estas vacaciones de verano, y con el objetivo de seguir trabajando en una ciudad para todos, comenzó este martes la natación adaptada para personas con discapacidad.

Además hay un trabajo específico con el grupo de autismo y el de niñas. Con diferentes horarios, asisten a las jornadas de pileta, alumnos de las distintas instituciones educativas y terapéuticas de la ciudad, deportes adaptados y salud mental.

DÍAS Y HORARIOS

Martes y jueves de 08.30 a 09.30 y de 11.00 a 12.00 horas.

Natación para niñas con discapacidad: martes de 09.00 a 10.00 horas.

Los que quieran asistir deberán inscribirse previamente y presentar el certificado de aptitud física correspondiente.

Para consultas pueden acercarse al Polideportivo municipal, en alguno de los horarios de natación adaptada.

