En el marco de las actividades que el Municipio diagramó para estas vacaciones de verano, y con el objetivo de seguir trabajando en una ciudad para todos, comenzó este martes la natación adaptada para personas con discapacidad.
Las personas que asisten a la pileta del Polideportivo, tienen un equipo de profesores que realizan distintas actividades recreativas durante el tiempo que dura la práctica; es importante destacar que también acompañan cada uno de los turnos, un grupo de guardavidas de la Escuela de Guardavidas Municipal.
Además hay un trabajo específico con el grupo de autismo y el de niñas. Con diferentes horarios, asisten a las jornadas de pileta, alumnos de las distintas instituciones educativas y terapéuticas de la ciudad, deportes adaptados y salud mental.
DÍAS Y HORARIOS
Martes y jueves de 08.30 a 09.30 y de 11.00 a 12.00 horas.
Natación para niñas con discapacidad: martes de 09.00 a 10.00 horas.
Los que quieran asistir deberán inscribirse previamente y presentar el certificado de aptitud física correspondiente.
Para consultas pueden acercarse al Polideportivo municipal, en alguno de los horarios de natación adaptada.
Periodismo365