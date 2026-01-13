Un intendente del sur del conurbano convoca a militares retirados para combatir la inseguridad.

Mantegazza busca acercar a la Secretaría de Seguridad funcionarios que tengan perfiles con formación y experiencia en las Fuerzas Armadas. Según informó el propio municipio, la convocatoria responde a "una mirada integral" de la seguridad. No se trata sólo de efectivos para bajar al territorio, sino apuntar a la planificación y prevención.

La propuesta es polémica toda vez que encierra un cuestionamiento al gobierno de Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, ante la incapacidad de contener la inseguridad con recursos de La Bonaerense. Hasta el momento, no hubo ni críticas ni respaldo al reclutamiento lanzando por el intendente peronista.

San Vicente es un distrito chico del sur del conurbano con unos 74.000 electores. Mantegazza es un intendente muy cercano a Martín Insaurralde que articula junto a Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar) en el denominado Grupo AFA, un armado que marca una línea muy cercana al Chiqui Tapia.

Por caso, a pesar de las denuncias que pesan sobre el presidente de la AFA, esta semana Mantegazza y Granados posaron en una foto junto a Tapia y Dante Majori, presidente del club Yupanqui de Villa Lugano, considerado el club con menos hinchas del fútbol argentino.

Fuente y fotos: La Política Argentina



