Fuentes cercanas a la causa confirmaron a Periodismo365 que en la mañana de este martes, el joven Martín Alejandro Pavón, de 22 años de edad, falleció en el hospital "4 de Junio" de nuestra ciudad. Cabe recordar que el motociclista permanecía internado en estado crítico tras haber protagonizado un accidente de tránsito el pasado 15 de enero. En el rodado circulaba acompañado de una joven de 17 años que lamentablemente falleció en el acto.

Los restos del joven motociclista están siendo velados en su domicilio particular del Barrio Belgrano, con servicio de Cochería Santa Catalina. Serán sepultados en lugar y horario a confirmar. El caso se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito".

