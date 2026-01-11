En la la tarde de este domingo, una pareja estaba limpiando el patio trasero de una casa en el Barrio 713 Viviendas, de Presidencia Roque Sáenz Peña. En esas circunstancias iniciaron una fogata con la basura que habían juntado pero el foco ígneo provocó el incendio de un colchón que estaba en desuso pero aparentemente en buenas condiciones. Al intentar salvarlo de las llamas, la pareja se prendió fuego. Ahora permanecen internados en el Hospital "4 de Junio", con graves quemaduras en gran parte de su cuerpo.

En ese contexto, la dueña de casa explicó a los uniformados que su hijo (23) junto a su pareja, una mujer de 29 años; estaban limpiando el patio trasero quemando la basura, pero en un descuido se prendió fuego un colchón en desuso resultando ambos con quemaduras graves. Se realizó Acta de Constatación y se dio intervención a la División Medicina Legal.

Más tarde, a las 20.00 horas; desde el Hospital "4 de Junio" diagnosticaron que la mujer tiene quemaduras tipo A y AB en el 40% del cuerpo, en tanto su pareja presenta quemaduras tipo A y AB en el 30% del cuerpo, quedando internados en sector observación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado, en la causa por "Supuesto Incendio".

Periodismo365



