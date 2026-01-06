Como todos los años, en vísperas de su festividad los Reyes Magos sorprendieron a los niños que, junto a sus familias, paseaban por la Avenida 33. Con su sola presencia los Reyes dibujaron una enorme sonrisa en los rostros de los pequeños.

El recorrido comenzó en Casa de Cultura, donde también repartieron golosinas a los niños. Luego llegaron a la Avenida 33, durante el recorrido cientos de chicos se acercaban a saludar a los personajes. Cabe mencionar que la actividad es organizada por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana y ya es una tradición en esta época del año.

Periodismo365