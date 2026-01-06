Como todos los años, en vísperas de su festividad los Reyes Magos sorprendieron a los niños que, junto a sus familias, paseaban por la Avenida 33. Con su sola presencia los Reyes dibujaron una enorme sonrisa en los rostros de los pequeños.
Melchor, Gaspar y Baltasar; caracterizados por personal de Casa de Cultura, compartieron un momento muy grato con los niños, quienes recibieron golosinas y pudieron sacarse fotos con los tradicionales personajes.
El recorrido comenzó en Casa de Cultura, donde también repartieron golosinas a los niños. Luego llegaron a la Avenida 33, durante el recorrido cientos de chicos se acercaban a saludar a los personajes. Cabe mencionar que la actividad es organizada por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana y ya es una tradición en esta época del año.
Periodismo365