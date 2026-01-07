El país norteamericano lo estuvo persiguiendo durante semanas tras intentar evadir un bloqueo parcial en torno a Venezuela, mientras que Rusia tomó medidas cada vez más agresivas para protegerlo.

El petrolero, llamado Marinera Bella 1, viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas. En las últimas horas, la emisora estatal rusa RT publicó dos fotografías borrosas que mostraban un helicóptero aproximándose al petrolero, indicando que se estaba llevando a cabo una operación.

La empresa rusa Burevest Marin denunció el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso: "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", reza el comunicado de la compañía.

Esta información fue respaldada por el medio The Guardian, el cual indicó que en las 24 horas previas a la operación, se observaron múltiples vuelos de vigilancia sobre el buque, incluidos aviones de bases estadounidenses en Islandia y aviones del Reino Unido, capaces de detectar submarinos.

En diciembre, la tripulación repelió un intento de abordaje estadounidense cerca de Venezuela, tras lo cual se pintó apresuradamente una bandera rusa en el casco y el barco fue inscrito en el registro marítimo oficial de Rusia. Tras esto, Moscú presentó posteriormente una protesta diplomática formal exigiendo a Washington que detuviera su persecución.

La incautación del petrolero probablemente tensaría las relaciones de EEUU con el presidente Vladimir Putin, en un momento delicado en el que continúan las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

Durante diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión con Nicolás Maduro.

Antes de la captura líder venezolano por parte de EEUU ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense. La acción se enmarcó en la denominada "Operación Lanza Sur".

La medida ocurrió una semana después de que EEUU incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que representó una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno del líder venezolano, Nicolás Maduro, que finalmente culminó en su captura.

Fuente y fotos: Ámbito



