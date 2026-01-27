La histórica empresa textil Emilio Alal anunció el cierre definitivo de sus plantas en Villa Ángela (Chaco) y Goya (Corrientes).

La firma Emilio Alal S.A.C.I.F.I., una PyME argentina con más de 100 años de trayectoria industrial, confirmó este 25 de enero de 2026 el cierre definitivo de sus plantas productivas de hilados y telas en las ciudades de Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco).

La empresa explicó que la decisión fue tomada luego de un extenso proceso de análisis y tras haber agotado todas las instancias posibles para sostener la actividad, en un contexto económico y comercial que calificaron como “adverso e inviable para la continuidad de las operaciones”.

La conducción de la firma justificó la drástica decisión ante un "contexto económico y comercial adverso". Según el documento oficial emitido por la compañía, la apertura indiscriminada de las importaciones de productos provenientes de Asia -que incluye hilados, telas e incluso fardos de ropa usada- sumada al atraso cambiario y los altos costos energéticos, tornaron imposible la competencia de la producción nacional.

Causas de un cierre histórico

La empresa fue tajante al señalar que la crisis no es un hecho aislado, sino que responde a un deterioro profundo de la cadena de comercialización. Entre los principales motivos que llevaron al cierre definitivo, Alal enumeró:

Caída del consumo: El desplome del poder adquisitivo impactó directamente en la demanda de productos textiles.

Presión impositiva y financiera: Los elevados costos de financiamiento y la carga tributaria asfixiaron la operatividad de la planta.

Competencia desleal: El ingreso masivo de indumentaria y textiles extranjeros sin restricciones de mercado.

"Esta situación se ha agravado significativamente en los últimos días debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía", explicaron desde la administración de Alal.

Impacto social y humano en Goya

El cierre de Alal representa un golpe devastador para el entramado productivo de Goya, donde la fábrica era una de las principales fuentes de empleo genuino. A pesar de intentos recientes por diversificar la producción e incluso exportar a países del continente, la firma aseguró que no se avizoran cambios de relevancia para el corto y mediano plazo que permitan sostener la actividad.

"La decisión se toma con gran pesar, entendiendo el profundo impacto social y humano que implica", manifestaron desde la firma, agradeciendo a los empleados que fueron el pilar de la fábrica durante décadas. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad goyana, que ahora enfrenta el desafío de contener a cientos de familias que pierden su sustento en medio de la peor crisis histórica del sector.

Desde la firma señalaron que, pese a haber realizado inversiones recientes para producir telas con mayor valor agregado y mantener estándares de calidad internacionales que les permitieron exportar a países del continente, no lograron revertir el escenario crítico.

"La decisión no responde a una falta de compromiso, sino a una crisis que atraviesa la mayoría de las industrias manufactureras y especialmente el sector textil, que vive el momento más complejo de su historia”, expresa el comunicado oficial.

Asimismo, la empresa manifestó su profundo pesar por el impacto social de la medida y agradeció especialmente a sus trabajadores:

“Nuestros empleados fueron el pilar fundamental de estas fábricas. A ellos, a nuestros proveedores y a la comunidad, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el acompañamiento durante tantos años”.

Finalmente, Emilio Alal S.A.C.I.F.I. reafirmó su convicción sobre la importancia de la industria nacional y expresó su deseo de que, a través del diálogo democrático, puedan generarse en el futuro condiciones económicas que permitan la recuperación del entramado productivo y del empleo.

Fuente y fotos: Villa Ángela Hoy - El Litoral