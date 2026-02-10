En ese contexto, los carniceros apuestan a las promociones para retener a sus clientes.

El bolsillo de las familias de La Plata, en la provincia de Buenos Aires; vuelve a sentir el impacto de los aumentos en la carne. Tras un 2025 con subas por encima del promedio de inflación, esta semana las carnicerías de La Plata aplicaron nuevos ajustes que profundizan un problema de fondo para la economía doméstica y el índice general de precios.

Desde este lunes, los precios de los principales cortes registraron incrementos y, en algunos casos, superan los $20.000 por kilo, según comerciantes del sector. La tendencia no es puntual: los aumentos se sostienen desde hace meses y golpean con mayor fuerza a los cortes más consumidos por los hogares.

El fenómeno excede a la ciudad. Relevamientos privados anticipan que la inflación de enero se ubicará entre el 2,4% y el 2,6% a nivel nacional, con los alimentos como principal motor. Dentro de ese rubro, la carne vuelve a tener un peso decisivo.

Por qué sube la carne

Detrás del nuevo ajuste confluyen factores estructurales y coyunturales. En 2025, los cortes vacunos acumularon incrementos interanuales cercanos o superiores al 60%, muy por encima del IPC general. La escasez de hacienda en el Mercado de Cañuelas presiona los valores de referencia, mientras que el aumento de costos en toda la cadena productiva impacta en frigoríficos y comercios. A esto se suma una demanda externa que, en determinados segmentos, compite por la oferta local.

Menos kilos en la mesa familiar

El efecto se traslada de manera directa al consumo. En carnicerías de La Plata y el Gran Buenos Aires crece la compra “por monto” en lugar de “por kilo”: las familias entran con un presupuesto cerrado y ajustan la cantidad de carne que pueden llevar. Organismos del sector señalan que el consumo per cápita de carne vacuna se mantiene en niveles bajos respecto de años previos, reflejo de un poder adquisitivo más ajustado.

Presión sobre la inflación

Por su peso en la canasta básica, la carne sigue empujando al alza el Índice de Precios al Consumidor. En enero, los alimentos mostraron uno de los mayores incrementos en más de un año, traccionados por carnes, verduras y aceites. En economías locales como la platense, donde la proteína vacuna es parte central del gasto mensual, cada aumento reabre la tensión entre ingresos y necesidades básicas.

Especialistas advierten que la presión podría sostenerse si no mejora la oferta, si no hay incentivos a la producción interna o si la demanda internacional continúa absorbiendo parte del mercado. Mientras tanto, en La Plata la realidad es concreta: más carne en la parrilla implica, para muchas familias, recortar en otros productos.

Fuente y fotos: Diario El Día de La Plata - Vive La Plata



