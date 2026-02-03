En la tarde de este martes, vecinos pidieron presencia policial en el Barrio Tiro Federal, donde afirmaron que un joven habría intentado robar cables, se electrocutó y murió. La Policía trabaja en el lugar.

Se pudo confirmar que era un vecino de 21 años, domiciliado en el Barrio Tiro Federal prolongación. De acuerdo a primeras averiguaciones se estableció que el mismo, momentos antes intentó robar cables de alta tensión, trepándose a un poste donde recibió una descarga eléctrica, cayendo pesadamente al suelo. Se dio intervención al Médico policial en turno, a efectivos de la División Bomberos y División Criminalística.

Periodismo365