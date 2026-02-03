En la tarde de este martes, vecinos pidieron presencia policial en el Barrio Tiro Federal, donde afirmaron que un joven habría intentado robar cables, se electrocutó y murió. La Policía trabaja en el lugar.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 17.50 horas, tras llamados de vecinos; efectivos de Comisaría 4º intervinieron en calle 1 y 68, prolongación del Barrio Tiro Federal. Al llegar al lugar, los uniformados observaron un grupo de aproximadamente 12 personas, entre mujeres y adolescentes, quienes se encontraban en estado de nerviosismo, abrazando a un joven desvanecido en el suelo. Inmediatamente se solicitó la presencia de una ambulancia con personal del Hospital "4 de Junio", quienes procedieron a examinar el cuerpo, informando que estaba fallecido.
Se pudo confirmar que era un vecino de 21 años, domiciliado en el Barrio Tiro Federal prolongación. De acuerdo a primeras averiguaciones se estableció que el mismo, momentos antes intentó robar cables de alta tensión, trepándose a un poste donde recibió una descarga eléctrica, cayendo pesadamente al suelo. Se dio intervención al Médico policial en turno, a efectivos de la División Bomberos y División Criminalística.
Periodismo365