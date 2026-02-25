Víctor Ruiz Díaz respaldó de manera contundente el accionar del Intendente Bruno Cipolini y el Municipio de Sáenz Peña en torno a la controversial inversión milmillonaria denunciada por presuntas irregularidades.

Ruiz Díaz aseguró que la decisión de colocar excedentes en el mercado bursátil para protegerlos de la inflación no solo es legal, sino que constituye una "obligación básica y elemental" dentro de los principios de buena administración financiera.

"Bruno Cipolini actuó dentro de la legalidad", dijo el abogado, quien remarcó siendo categórico que "sería criminal tener el dinero ocioso desvalorizándose". También acotó que el jefe comunal de Presidencia Roque Sáenz Peña, accionó dentro del marco legal al buscar colocaciones financieras conservadoras.

Así, rechazó de plano las versiones que sugieren que el Municipio "timbeó" los recursos de los contribuyentes: "Eso solo se puede decir desde la ignorancia o desde la mala fe; para timbear está el casino, la bolsa es otra cosa", sentenció.

Según Ruiz Díaz, el perjuicio para el Municipio no derivó de una negligencia del intendente, sino de una presunta maniobra interna de la Bolsa, donde se habría modificado el perfil del inversor de "moderado" a "riesgoso" sin consulta previa.

Por esta razón, el socio fundador ha solicitado una investigación penal preparatoria ante la Justicia Federal que incluya a todo el Consejo Directivo, con el fin de deslindar responsabilidades y reparar el "daño reputacional" causado a la institución.

Fuente y fotos: Alerta Urbana