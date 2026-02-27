Subió el Peaje y desde ayer cruzar el puente General Belgrano o pasar el puesto de cobro en Makallé cuesta $1.500.

Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.

En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.

La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II. Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.

En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.

Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrieron ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas. En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.

"Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país", dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.

En ese marco, Vialidad Nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los corredores concesionados. La suba rige desde este jueves a la medianoche y elimina el descuento diferencial para usuarios de TelePASE.

A partir de este jueves 26 de febrero a la medianoche, cruzar el puente interprovincial General Manuel Belgrano o pasar por el peaje de Makallé cuesta $1.500 para vehículos particulares de hasta dos ejes y 2,30 metros de altura. La actualización fue oficializada por Vialidad Nacional mediante la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A.

El incremento impacta de lleno en dos puntos estratégicos para el Chaco: el puente que conecta con Corrientes y la estación ubicada sobre la Ruta Nacional 16. Ambos ya habían registrado un aumento en 2025, cuando el valor pasó de $1.000 a $1.300, por lo que la nueva tarifa representa otro ajuste en pocos meses para miles de usuarios que transitan a diario por razones laborales, comerciales y sanitarias.

El nuevo esquema tarifario fue sometido previamente a un proceso de consulta pública habilitado por la Resolución 42/2026, que permitió a los ciudadanos revisar el cuadro propuesto y presentar observaciones hasta el 5 de febrero. Tras esa instancia participativa, el organismo avanzó con la aprobación definitiva.

Valores por Categorías

En cuanto a las demás categorías, los valores establecidos son: $3.000 para vehículos de hasta dos ejes con más de 2,30 metros o rueda doble; $4.500 para tres o cuatro ejes hasta 2,30 metros; $6.000 para tres o cuatro ejes de mayor porte; $7.500 para cinco o seis ejes y $9.000 para más de seis ejes.

Uno de los cambios más significativos es que no habrá tarifa diferencial para quienes utilicen TelePASE. Es decir, el pago electrónico tendrá el mismo valor que el abono en efectivo, eliminando el beneficio que regía en etapas anteriores.

Desde Vialidad Nacional alentaron el uso del sistema TelePASE para agilizar el tránsito y reducir tiempos de espera, aunque sin incentivo económico. La actualización forma parte de la revisión de costos operativos en los corredores nacionales y se da en paralelo al proceso de reorganización y eventual privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Fuente y fotos: La Política Online - Radio Sudamericana