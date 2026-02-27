“Somos 23 personas, 23 padres y toda su familia”, expresó uno de los trabajadores. Los empleados se dedicaban a la confección de indumentaria y calzado para la marca Lotto. Muchos de ellos acumulan más de 20 años de antigüedad y manifestaron su preocupación por las dificultades para reinsertarse laboralmente.

El grupo Dalbra, dueño de Stock Center, Dexter, Moov y Netshoes decidió no fabricar más calzado deportivo. En octubre habían despedido a 36 y ahora a 23 trabajadores. Les pagan el 80% de la indemnización en cuotas. Los dueños de la cadena Dexter, el grupo Dalbra, cerraron la fábrica donde hacían las zapatillas Lotto.

Otra empresa cerró y despidió a 23 trabajadores en Catamarca. La histórica planta de Dalbra S.A., cerró esta madrugada su planta ubicada en la localidad de Sumalao, en Valle Viejo, donde fabricaban las zapatillas Lotto. Dalbra S.A. es el mismo grupo dueño de más de un centenar de tiendas deportivas Dexter, Stock Center, Moov y que en 2019 compró Netshoes.

Desde hace 24 años, los operarios de Dalbra S.A. madrugan para estar antes de las 05.30 en la planta, ya que a las 06.00 horas comienzan a trabajar. Cuando fueron esta mañana se encontraron con las puertas de la fábrica cerrada una persona de seguridad que les dijo: "tengo orden desde Buenos Aires de no dejar entrar a nadie a la planta. La fábrica está cerrada".

Así se enteraron los 23 trabajadores entre operarios y administrativos, no lo podían creer. Fernando Navarro tiene 50 años y trabaja en la fábrica desde hace 24 años, desde el primer día. No lo podía creer. No podía creer que la fábrica cerrara, que los despidieran así, sin previo aviso. Los hicieron madrugar como todos los días y se encontraron con los portones cerrados.

Ayer notaron algo raro, al mediodía se les comunicó que debían retirarse anticipadamente de la planta. El horario habitual de salida de los trabajadores era a las 15.00 pero los dejaron irse a las 12.30 horas del mediodía.

La empresa tenía casi 60 trabajadores, pero en octubre, Dalbra S.A. despidió a 36 trabajadores y redujo su plantel a menos de la mitad, quedaron 23. Se comprometió a no cerrar, ya que con esa tanda de despidos iba a andar bien. A los quedaron les dijeron "ustedes quedaron porque son los mejores".

Había señales, pero nunca se les ocurrió a los trabajadores que la empresa bajaría la persiana. Después que se juntaron todos los trabajadores en la puerta llegó la gente de Recursos Humanos con una propuesta "pago del 50% de la indemnización en cuotas".

Una de los grupos dueño de la cadena de tiendas deportivas más grande del país, argumentó que no podía pagar 23 indemnizaciones al 100%. Tras una corta, pero ardua y desesperante negociación, Dalbra aceptó pagar el 80% en cuotas. Dos cuotas para los trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y en tres cuotas para los más antiguos, para los que trabajaron desde el primer día.

La producción de zapatillas Lotto

En la planta se fabricaban 1.000 pares de calzado Lotto por día, cuando se redujo el plantel a la mitad la producción bajó a 800 pares diarios. Fabricaban zapatillas para adultos y niños, hacían cinco modelos diferentes, con eso abastecían a sus locales.

Eugenio Cruceño es un trabajador despedido, hace 5 años que trabajaba en la empresa. "La explicación que nos dio Dalbra S.A. es que por la apertura de las importaciones no pueden competir con lo que viene de afuera y se les cayó la venta en los 122 locales que tienen. Con el sindicato pudimos acordar un 80%, pero nosotros queríamos el 100% y llamamos al gobierno, para que interceda y nos ayuden a negociar y no pasó nada. Todos somos mayores y no sabemos a dónde vamos a conseguir trabajo. Soy separado, tengo un hijo de 8 años que aún no sabe que cerró la fábrica. Alquilo y tengo que pasarle dinero a mi hijo. Sin un trabajo, es muy difícil", agregó Cruceño.

Los trabajadores despedidos en enero de la fábrica de heladeras y freezer Neba cobraron sólo el 80% de la indemnización. Al igual que en Dalbra S.A., algo que ya se hizo costumbre en Catamarca. Mientras Longvie tiene personal suspendido, Camino S.A. adeuda salarios, la textil VVC ex Artex debe salarios a 17 trabajadores. Y la lista sigue, y es interminable.

Fuente y fotos: El Ancasti - BAE Negocios