El Gobierno de la Provincia del Chaco informó que el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, se acreditará el pago de la ayuda escolar correspondiente al año 2026, una medida destinada a acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo.

Desde el Ejecutivo provincial también señalaron que el pago de la ayuda escolar forma parte de una política sostenida de respaldo al ingreso familiar, orientada a aliviar los gastos que implica el comienzo de clases, como la compra de útiles, indumentaria y otros elementos esenciales para la educación de niños y adolescentes. Por otra parte, destacaron que la acreditación anticipada del beneficio permite brindar previsibilidad a los trabajadores y facilita la organización de la economía familiar en un momento clave del año.

