La empresa argumenta que, por la crisis industrial actual, no puede afrontar el pago completo de las indemnizaciones por despidos.

Crisis industrial: Fornax quiere pagar el 50% de la indemnización

En una asamblea realizada en el Ministerio de Trabajo provincial, los dueños de la firma fabricante de insumos gastronómicos indicaron que, por la crisis industrial que atraviesa el sector, solo podían ofrecer un 50 por ciento de indemnización, lo cual fue rechazado por el gremio y los empleados presentes.

El sindicato asegura que no están acreditadas las condiciones legales que permitirían aplicar un pago menor a lo que corresponde por ley. Afirman que la firma no corroboró la imposibilidad de continuar con la actividad como establece la norma laboral.

"Es rara la situación: la empresa argumenta cierre por crisis, pero hay cocinas que están por terminarse para poder ser vendidas, según nos dicen los propios trabajadores”, explicó Pablo Cerra, apoderado legal de la UOM Rosario a medios locales.

Los trabajadores buscan conservar los puestos de trabajo

"La empresa no ha iniciado a la fecha los procedimientos legales previstos. Desde el gremio consideramos que lo importante es hacer el mayor esfuerzo para conservar los puestos de trabajo. Dicho eso, debe respetarse lo que establece la ley; no puede ser que siempre sean los trabajadores los que pierdan", sumó el dirigente gremial.

En ese sentido, no descartaron la implementación de medidas de acción directa para defender los puestos de trabajo y que, en caso de que se avance con el cierre, la empresa pague a los empleados lo que corresponde.

La firma se dedica a la fabricación de cocinas de uso hogareño e industrial, con 50 años de trayectoria en la ciudad de Rosario. El titular es Carlos Rivero y llegó a tener una capacidad instalada de más de 10.000 productos por año.

Son 10 los trabajadores de Formax que se quedarán en la calle por este cierre. Según señalan desde el sector, la caída del consumo y la apertura de importaciones son los motivos de esta decisión, algo que no es un hecho aislado, sino que se repite en distintos sectores de la industria del país.

Fuente y fotos: El Destape



