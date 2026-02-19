El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía informan a la comunidad que se llevan a cabo patrullajes y emplazamientos de control en toda la provincia para evitar cualquier tipo de actividad ilícita.

Se solicita a la población que, ante cualquier incidente o situación que requiera intervención, se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911, a fin de activar los protocolos de acompañamiento y prevención correspondientes. Se continuará monitoreando el desarrollo de la situación para preservar el orden público y la seguridad vial.

Periodismo365