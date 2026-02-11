El Ministerio de Salud informó el parte epidemiológico semanal correspondiente al período comprendido entre el domingo 1 y el sábado 7 de febrero, en relación a la situación del Dengue en la provincia.

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de mantener y reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, principal criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Asimismo, recordaron a la población la necesidad de continuar con las acciones de descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles con Dengue, como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y malestar general. Las autoridades sanitarias continúan con el monitoreo permanente de la situación epidemiológica y solicitan el compromiso de la comunidad para sostener las acciones preventivas.

