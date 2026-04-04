Una enfermera permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva de una céntrica clínica saenzpeñense, tras caer violentamente al pavimento cuando un automovilista abrió la puerta de su rodado sin percatarse que la mujer circulaba en su motocicleta. El lamentable accidente ocurrió en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La víctima circulaba en su motocicleta Gilera Smash, de 110 cc., color blanco, por calle 16 entre 19 y 21 del centro saenzpeñense. En esas circunstancias, siendo las 21.10 horas; un hombre de 35 años de edad que conducía un utilitario Fiat Fiorino, color blanco, estacionó y habría abierto la puerta, sin darse cuenta que justo pasaba la motociclista. Como consecuencia del impacto, la enfermera perdió el control de su moto y cayó pesadamente al pavimento resultando con lesiones de distinta gravedad, siendo trasladada en ambulancia al Hospital "4 de Junio".

















Se dio intervención a personal de la División Criminalística, en tanto el Fiscal en turno dispuso se proceda a la entrega de rodado de mayor porte en el lugar previa acreditación de propiedad, y la motocicleta fue llevada por efectivos de Comisaría 1º hacia la unidad policial ubicada a pocos metros de allí.

















Debido a lesiones de diversa gravedad, la víctima fue trasladada a una clínica privada donde permanece internada en Terapia Intensiva. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

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