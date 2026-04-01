El lamentable accidente de tránsito ocurrió en la noche de este martes. Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el niño de dos años deambulaba por la calle cuando un móvil policial lo embistió. Ahora permanece internado en el sector Pediatría del Hospital "4 de Junio".

Allí, efectivos de Comisaría 1º constataron que una camioneta oficial marca Nissan, Dominio AF884JE, perteneciente a la División Inteligencia Criminal Interior de la Policía del Chaco -identificada como N-79- guiada por el Comisario Mauro Páez (39), domiciliado en Pampa del Infierno, quien circulaba acompañado del Agente de Policía Matías Ezequiel Rocha, domiciliado en Sáenz Peña, colisionó a un peatón de 2 años de edad, domiciliado en el Barrio Aipo. Según trascendidos de vecinos, en un descuido el pequeño habría salido a la calle.

Inmediatamente el niño fue trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital "4 de Junio" junto a su madre. Se dio intervención a la División Criminalística Policial, quienes realizaron sus tareas correspondientes. Además se dió aviso a la División Medicina Legal, para que examine al menor de edad.

El Fiscal de la causa dispuso que el vehículo oficial sea entregado en el lugar y se realicen demás diligencias de rigor. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

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