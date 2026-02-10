Se trata del Frigorífico Pico, que opera en General Pico, Trenel y Arata. La firma, propiedad del empresario “Tito” Lowenstein, atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda total que supera los 30 mil millones de pesos. A fines de enero había suspendido a 450 empleados.

La empresa desvinculó en las últimas horas a 156 empleados en la planta de General Pico, alrededor de 30 en Trenel y 8 en Arata, según informó El Diario de La Pampa. Lowenstein es un histórico apellido ligado a la creación de la icónica marca de hamburguesas Paty. Hace un mes la empresa había suspendido a 450 trabajadores.

Según datos internos, la planta pasó de faenar un promedio de 600 vacunos diarios a apenas 50 cabezas, un nivel que refleja el cese casi total de la actividad. De acuerdo a medios pampeanos, los trabajadores de la empresa fueron despedidos a través de un telegrama que llegó a cada uno de sus domicilios.

Una notificación enviada a un empleado de la planta a la que tuvo acceso Perfil, argumenta el despido a través de la crisis que sufre la empresa, en el marco de “un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica que por generalizada se manifiesta en una notable, marcada y ya insostenible disminución de trabajo por reducción de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada su venta lo que ha llevado a una total paralización de las operaciones”.

El malestar de los empleados no solo radica en la pérdida del puesto de trabajo, sino en la absoluta falta de transparencia sobre las condiciones de salida, indicaron en El Diario de La Pampa. Un trabajador afectado describió la situación con crudeza: "Nadie nos dice si van a indemnizar o si nos van a pagar. Hablan de un procedimiento preventivo de crisis, pero el gremio no lo homologó y venció el 31 de enero".

La empresa justificó los despidos por un “cúmulo de factores”, entre ellos la caída del convenio de exportación con China, el retiro de subsidios energéticos y la devaluación de diciembre de 2023. De acuerdo con datos del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas cayeron 7,3% en volumen durante 2025.

La crisis en Euro

En noviembre del año pasado, trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez decidieron tomar las instalaciones de San Diego y Buenos Aires para reclamar a los titulares de la firma por salarios adeudados y despidos. La crisis viene desde principios de 2025, con tandas de despidos que fueron revertidos a medias porque derivaron en “retiros voluntarios”, eufemismo de “forzados”, califica.

El 10 de noviembre, ante otra amenaza de desvinculaciones, decidieron tomar la planta con apoyo del Sindicato Industria de la Carne. En ese momento quedaban 150 operarios de los 450 que eran en 2024, y una sombra de los 800 que llegaron a trabajar en doble turno a mediados de la década del 2000, con otra realidad económica y una política industrial en las antípodas de la actual (que es de importaciones, caída del consumo y despidos masivos).

Fuente y fotos: Rosario 3