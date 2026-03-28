Una nena de 10 años permanece internada en el Hospital "4 de Junio" tras sufrir una feroz golpiza por parte de su padrastro, que sería un hombre violento y adicto a los estupefacientes, según afirmaciones de la propia víctima. La menor se resistió cuando el depravado intentó abusar de ella en momentos que circulaban por un camino rodeado de altos pastizales en el Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña. Sin embargo el depravado aplicó una paliza brutal a la menor. Se dio intervención al Médico policial en turno quien diagnosticó que la menor presenta "Traumatismo contuso con céfalo-hematoma en región frontal derecha, Traumatismo contuso con edema en puente nasal, Región facial, Hematoma bi-palpebral izquierdo, Hematoma en pómulo izquierdo, Hemorragia sub-conjuntival en ambos ojos, Eritema en el cuello, Traumatismo contuso de miembros superiores e inferiores". Se sugiere interconsulta con Guardia de Emergencia de Pediatría, donde para posterior asistencia, la niña de 10 años queda internada en observaciones para estudios complementarios.

Efectivos policiales de Comisaría 5º aprehendieron en el Barrio MTD al sujeto de 20 años de edad, que ahora permanece detenido, en tanto la menor quedó internada en el Hospital "4 de Junio" para estudios de mayor complejidad ya que presenta moretones y golpes en el rostro, la cabeza y diferentes partes del cuerpo.

El camino donde se produjo el repudiable suceso. Se observa un total estado de abandono en el sector.

Fuentes cercanas al aberrante suceso, consignaron a Periodismo365 que la niña de 11 años reside con su abuela en un sector del Barrio San Cayetano y había ido a visitar a su madre. Ya de noche, al regresar a la casa de su abuela, su mamá la mandó en compañía de su padrastro; sin embargo al circular por un camino totalmente oscuro y rodeado de altos pastizales, el sujeto intentó abusar de su hijastra.

La niña se resistió y comenzó a pedir auxilio desesperadamente. Eso habría enfurecido al depravado que según testimonios de vecinos le propinó una paliza brutal y además habría intentado ahorcarla con las manos, momento en que fue socorrida por personas que escucharon los gritos y llegaron rápidamente al lugar. Minutos después efectivos de Comisaría 5º procedieron a la aprehensión del acusado que ahora permanece detenido. Interviene en el caso la UPI Sáenz Peña y la División Violencia Familiar y Género de la Policía del Chaco

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