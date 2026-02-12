La exdiputada nacional por Chaco murió a los 62 años en la Ciudad de Buenos Aires. El Partido Justicialista provincial confirmó la noticia y destacó su compromiso político. Fue una figura central del peronismo chaqueño y madre de dos hijas junto al senador Jorge Capitanich.

"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia", expresó el PJ a través de un comunicado oficial. La dirigente tuvo una activa participación en la vida institucional del distrito y ocupó distintos cargos legislativos a lo largo de los años.

El texto partidario subrayó que su recorrido “estuvo marcado por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”. Mendoza fue una referente de peso dentro del peronismo provincial, en un escenario político atravesado por fuertes debates y disputas internas.

"Desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos al presidente del partido Jorge Capitanich, sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública", señaló el partido en el mismo comunicado, en referencia al actual senador Jorge Capitanich.

Fuente y fotos: Política Argentina



