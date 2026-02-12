La ex presidenta expresó su pesar por la muerte de la dirigente chaqueña y la definió como una “guerrera de la vida”. El mensaje se difundió a través de sus redes sociales y se sumó a las condolencias del peronismo nacional.

Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo.



Guerrera de la vida... que descanses en paz.



Mis condolencias a su familia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2026

“Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida… que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió Cristina en un mensaje breve pero cargado de afecto político y personal.

El posteo se produjo pocas horas después de que el Partido Justicialista del Chaco confirmara la muerte de la exdiputada nacional, figura histórica del peronismo chaqueño. La noticia generó repercusiones en distintos sectores del movimiento, donde Mendoza construyó vínculos a lo largo de su trayectoria. Con sus palabras, Cristina volvió a marcar la dimensión militante de la dirigente fallecida y la inscribió en la tradición de mujeres peronistas que dejaron huella en la vida política del país.

Fuente y fotos: Política Argentina



