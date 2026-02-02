El remate del histórico Club Maracaibo de Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizará en el Colegio de Martilleros; con sede en Resistencia.

Al levantarse la Feria Judicial, la noticia cayó como un balde de agua fría en dirigentes y allegados de la popular entidad de calle Lavalle de Presidencia Roque Sáenz Peña. Hasta aquí se venían desarrollando distintas actividades benéficas, tendientes a reunir dinero para cubrir el monto que exige la empresa Escala Metro, encargada de realizar una obra en 2014.

Se estima que la deuda asciende a unos 180 millones de pesos, incluidos allí los honorarios profesionales de los abogados. Por estas horas se evalúan alternativas para tratar de evitar que se concrete la subasta y la pérdida de las instalaciones ubicadas en el barrio Ensanche Sur.

En las últimas semanas de 2025 se habían acentuado las reuniones de los dirigentes con socios, padres y vecinos del Club Maracaibo, buscando algunas opciones para sortear esta complicada situación. Se descartó de plano la posibilidad de un acompañamiento financiero del Municipio y una conducción mixta de la Institución, y se decidió impulsar eventos que permitan reunir el dinero que se requiere.

A la par, se presentó en sociedad una cuenta de Mercado Pago en la que se puede realizar aportes voluntarios, pero la convocatoria a remate obliga a cambiar la estrategia y establecer alguna presentación judicial que les permita evitar o al menos dilatar la subasta.

Una base de casi mil millones

De acuerdo con lo expresado en la notificación pública del Remate Judicial, el acto tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del viernes 6 de febrero en la sede del Colegio de Martilleros del Chaco, ubicado en calle Roque Sáenz Peña 570 de Resistencia.

En la convocatoria se establece la base de la subasta en 968.320.000 millones de pesos, al contado y al mejor postor, y quien resulte ganador deberá abonar una seña del 10 por ciento al momento de la subasta y el 6 por ciento de comisión para el martillero actuante, en este caso Guillermo Bel.

Fuente y fotos: Eco Deportivo