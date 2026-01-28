Para la ejecución de los trabajos será necesario interrumpir el bombeo del Primer Acueducto desde Barranqueras, lo que provocará una disminución del servicio de agua potable en algunas localidades de la provincia.

En tanto, el impacto será menor en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, ya que estas ciudades reciben aporte del Segundo Acueducto, con cabecera en Sáenz Peña.

La empresa Sameep informó que este jueves 29 se llevará adelante una intervención programada sobre la línea del Primer Acueducto, en la zona de Barranqueras, específicamente en el sector del Puente Río Negro, a la vera del río.

Al respecto, el gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, señaló que “estas tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en toda la provincia”.

Asimismo, Altamirano destacó que “seguimos trabajando para brindar un servicio confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo con el expreso pedido del presidente de Sameep, Nicolás Diez, de mejorar de manera continua la infraestructura hídrica del Chaco”.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva, explicó que “una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá de manera paulatina, normalizándose progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención”.

Periodismo365



